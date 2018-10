Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniAccolto da applausi e contestazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri è stato nel quartiere San Lorenzo, precisamente nella zona del palazzo abbandonato dove è stata trovata cadavere la sedicenne Desirée.Nella concitazione, Salvini ha lasciato San Lorenzo con una promessa: «Questa gente sta con i delinquenti, tonerò presto con le ruspe». Poi in realtà il vicepremier è tornato quasi subito, lasciando una rosa rossa laddove altri cittadini avevano già messo fiori sotto la scritta giustizia per Desirée, San Lorenzo non ti dimentica.La questione ha ovviamente infiammato la politica, con la sinistra schierata contro Salvini accusato di «prendersi il palcoscenico di San Lorenzo». Su Facebook, il comitato dei cittadini di San Lorenzo ha lanciato l'idea di tenere una fiaccolata in memoria della ragazza uccisa ma anche per tenere accese lòe luci sul degrado del quartiere. L'organizzazione è già partita. Infine, la sindaca Virginia Raggi annuncia: «Vieteremo il consumo di alcolici in strada dopo le 21, ci saranno più controlli di polizia».