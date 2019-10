Mario Fabbroni

Abruzzo, Friuli, Lombardia. Molise, Sardegna, Provincia di Trento, Piemonte, Basilicata. Finora è stato solo cappotto. Niente da fare per la sinistra e neppure per Di Maio e soci che - fino a domenica - hanno sempre fatto la scelta di correre da soli.

Tra 2018 e le precedenti edizioni delle Regionali 2019 si è avuta una scia di vittorie inanellata dal centrodestra (Forza Italia + Fratelli d'Italia) insieme alla Lega di governo (fino allo scorso agosto, Salvini era infatti alleato a Palazzo Chigi insieme ai 5Stelle) che però si è puntualmente staccata per andare a trainare la conquista delle poltrone principali e delle giunte in tutte le competizioni elettorali. Dal Nord al centro e perfino al Sud.

Lombardia a parte, dove da 24 anni il centrodestra domina la scena regionale, hanno sicuramente fatto rumore il cambio di segno in amministrazioni locali importanti a guida di sinistra come il Piemonte dell'uscente Chiamparino (schiacciato da Alberto Cirio), la Sardegna di Cristian Solinas (dove è stata decisiva l'alleanza tra il Partito sardo d'Unione ed il candidato scelto dalla Lega) che ha avuto nettamente la meglio sul rampante sindaco Pd di Cagliari Massimo Zedda, la Basilicata conquistata da Vito Bardi, l'Abruzzo di Marco Masilio. Ovunque non c'è stata quasi mai battaglia vera tra il centrodestra e il centrosinistra, con i pentastellati nel ruolo di perdenti puntualmente attestati tra il 17 ed il 20%.

Stavolta, in Umbria, i 5Stelle hanno scelto di non disperdere i propri voti abbracciando l'inedita alleanza con il Pd, ma la voragine con un centrodestra che nel frattempo ha ritrovato il Salvini d'opposizione non si è affatto colmata. Anzi. Ora fulmini e saette piomberanno su Roma, specie in vista dei prossimi test elettorali in Emilia Romagna e Calabria.

riproduzione riservata ®

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA