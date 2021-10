Mario Draghi non si stanca di ripetere che la transizione energetica non è una scelta ma una necessità. Ma le parole a Greta Thunberg e a tutti i ragazzi riuniti a Milano per il primo giorno dei lavori della conferenza dei giovani sul clima non bastano. Greta aveva accusato i leader politici di fare del bla bla bla nella lotta ai cambiamenti climatici e Draghi ha voluto incontrarla per dimostrarle il contrario. A lei ha promesso che al prossimo G20 di Roma, il 30 e 31 ottobre, farà in modo che i Grandi prendano un impegno per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi. «Io ho la sensazione che i leader sono tutti assolutamente convinti del bisogno di agire velocemente ha risposto il premier italiano all'attivista svedese so che questo non è sufficiente, perché ci devono essere dei programmi, degli obiettivi chiari e delle azioni, senza mai dimenticare i più deboli e i più poveri».

Dopo il faccia a faccia, le stesse promesse sono state ripetute dal premier davanti ai 400 giovani delegati da 186 paesi che chiedono partecipazione alle scelte sul clima e una transizione ecologica equa ed inclusiva. Il discorso del premier è stato interrotto da alcuni attivisti che hanno esposto cartelli e che sono stati subito allontanati. Nella mattinata qualche momento di tensione con le forze dell'ordine si era registrato fuori dal centro congressi dove i giovani della Climate Justice Platform e di Exctintion Rebellion avevano bloccato alcune strade e fatto suonare sirene «per ricordare che il tempo sta scadendo».

(A.Sev.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

