Mario Brunello, tra i massimi interpreti contemporanei dalla letteratura violoncellistica, torna ospite del cartellone cameristico di Santa Cecilia, con il secondo concerto monografico dedicato al genio di Bach.

Il programma - che si aprirà con una spiegazione dell'artista veneto che abbina sempre alla bellezza del repertorio, visioni e nuovi punti di vista - prevede l'esecuzione della Partita per violino n. 1 e della Partita per violino n. 3, eseguite su violoncello piccolo, strumento che assomiglia a un violoncello, ma accordato come il violino, di moda negli anni venti del settecento '700, scomparve verso la fine dello stesso secolo. «Così la musica acquista più colore e grana» ha spiegato Brunello, che completerà il programma con la Suite per violoncello n. 6.

V.le p. de Coubertin 30, oggi alle 20,30, bigl. da 19 a 52 euro, santacecilia.it

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

