Mario, a 84 anni l'esame di maturità

Elegante in abito scuro e gilet, sicuro del fatto suo. Così Mario Marcelli, 84 anni, si è presentato davanti alla commissione d'esame per la maturità all'istituto Baffi di Fiumicino e, anche se i quadri non sono ancora usciti, c'è da scommetterci: il diploma, Mario, ce l'ha già in tasca.

«Tutti mi chiedono: alla tua età, chi te lo ha fatto fare? spiega con la saggezza di un uomo che, la vita l'ha vissuta davvero tutta ma la risposta è semplice: l'ho fatto per me stesso, se ti fermi non riparti più. Bisogna sempre imparare. La vita con me è stata dura ma ogni volta che provava a spezzarmi, io mi rialzavo per raggiungere nuovi risultati». E così ha voluto fare anche con la scuola: «Nel 2017 ho preso la licenza media e poi ho iniziato subito a studiare per il diploma: in quattro anni di studio ne ho fatti 8».

Mario a Fiumicino è un'istituzione: dopo un'infanzia difficile e diversi gravi incidenti, ha un'invalidità al 100% ma la grinta di un leone. Falegname fin da bambino, ha realizzato gli arredi per colossal del cinema, come Otto e mezzo, Ben-Hur e Amarcord, lavorando con Marlon Brando e Fellini. Ha vissuto in Africa e in Colombia, ha adottato bambini a distanza in Marocco e in Cambogia e, proprio per parlare con loro al telefono, ha voluto rimettersi a studiare: «Mi serviva imparare l'inglese e il francese». Oggi Mario ha tanti amici e il ricordo della moglie, scomparsa 17 anni fa: «Ancora la amo». Ora guarda a nuove sfide: «Voglio imparare a usare il computer. E poi sento che questo è il mio momento magico: chiedo anche il rinnovo della patente». Intanto si concede un selfie con il professore della commissione Ernesto Vetrano.

