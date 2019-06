«Marino non diffamò Raggi e De Vito»

«Oggi il Tribunale mi ha assolto in relazione a un'altra denuncia del M5S nei miei confronti». Lo annuncia l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, su Facebook. «Il 20 aprile 2015 - ricostruisce Marino - Marcello De Vito, Virginia Raggi, Enrico Stefàno, Daniele Frongia, Roberta Lombardi e Gianluca Perilli mi denunciarono alla Procura di Roma affermando che li avevo diffamati. Il sostituto procuratore Ielo, l'8 Maggio 2015, chiese l'archiviazione. Tuttavia, il Giudice per l'Udienza Preliminare decise di rinviarmi a giudizio e così iniziò il processo che si è concluso oggi, dopo 4 anni, con la mia assoluzione. Ancora una volta mi ritrovo con gli stessi sentimenti: soddisfatto ma non allegro. Quante ore perdute in questi anni nel prepararsi per il Tribunale. Avventure (o meglio disavventure) come questa allontaneranno molte persone motivate e per bene dall'impegno nella vita pubblica del Paese».

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

