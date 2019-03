Marini Clarelli, prima donna sovrintendente

Per la prima volta il ruolo di sovrintendente ai Beni Culturali di Roma è stato affidato ad una donna. Un lungo curriculum alle spalle, Maria Vittoria Marini Clarelli è laureata in Storia dell'Arte e ha collezionato nella sua vita lavorativa diverse esperienze nel settore: dal Ministero dei Beni Culturali alla Gnam, la galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma. Presentata alla stampa dalla sindaca Virginia Raggi, che si è subito detta orgogliosa di questa scelta, Clarelli ha incassato i sentiti auguri anche dei giornalisti che si occupano di cultura nella Capitale.

Quanto a lei, ha parlato della sfida che l'attende e che la porterà ad occuparsi tanto del verde storico, quanto di fontane e musei, fino ai progetti più innovativi. La nomina della nuova Sovrintendente, che succede a Claudio Parisi Presicce, è arrivata dopo la selezione avviata lo scorso 22 giugno con avviso pubblico. «Affidiamo ad una professionista di grande valore - ha detto la Raggi - la gestione del patrimonio storico-artistico-archeologico di competenza di Roma Capitale, certi che saprà valorizzarlo al meglio. Al dottor Claudio Parisi Presicce giungano i sentiti ringraziamenti dell'Amministrazione per l'eccellente lavoro sin qui svolto«. (P.L.M.)

