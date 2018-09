Marinelli «Love-story tra i dubbi»

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - «Attraverso questa storia d'amore il regista ha esplorato un meccanismo comune a tutti: come ricordiamo, come ci emozioniamo, come i ricordi cambino a seconda delle fasi della vita. È un film pieno di dubbi». Misurato come sempre, attentissimo a non dire una parola di troppo, Luca Marinelli era ieri a Venezia per accompagnare nella sezione delle Giornate degli Autori Ricordi?, film di Valerio Mieli (già autore di Dieci Inverni). Intelligente e intima riflessione sul tema della memoria, Ricordi? è soprattutto una storia d'amore fra due persone (Marinelli e Linda Caridi) che hanno modi diversi di approcciarsi alla vita, raccontata con un susseguirsi di flash, frammenti, sequenze interrotte. «Anche noi attori non capivamo subito a che punto della storia o dei ricordi fossimo. È stato essenziale fare una settimana di prove per gettare le basi per il film». (I. Rav.)