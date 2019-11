Mariano Rigillo

TEATRO GHIONE

Conflitto tra generazioni, bellezza che muore, trasformazioni della società: c'è tutto Shakespeare e Rigillo in questo Il mercante di Venezia per la regia di Giancarlo Maccarinelli. In scena Mariano

(foto) e Ruben Rigillo, Romina Mondello.

Via delle Fornaci 37, da oggi al 17/11, bigl. da 23 euro, teatroghione.it

Edipo ... Seh!

TEATRO BRANCACCINO

Uno scherzo intelligente e raffinato per raccontare con leggerezza una delle più grandi tragedie della storia del teatro: Strehler, nell'aldilà, dirige una prova aperta dell'Edipo re di Sofocle. Regia

di Carla Cassola.

Via Mecenate 2,

da oggi al 17/11, bigl.

18 euro, 0680687231

La strada

TEATRO PICCOLO ELISEO

Corman McCarthy lascia intuire la condizione verso la quale sta andando la società e scatena una tempesta emotiva con cui confrontarsi. In scena Guglielmo Poggi

Via Nazionale 18, oggi

alle 21, 10 euro, www.

teatroeliseo.com

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

