Maria è stata assassinata in palestra

La svolta sul caso del femminicidio di Fiumicino sembra definitiva. Tracce di sangue e liquidi organici infatti confermerebbero l'ipotesi che Maria Tanina Momilia (la donna scomparsa domenica scorsa e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica con ferite sulla testa) è stata uccisa nella palestra di via Martinenco, sono state individuate dai carabinieri di Ostia dentro la palestra. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato la pista seguita inizialmente dagli inquirenti sin dalle prime battute delle indagini,ovvero che la donna è stata uccisa proprio in quei locali e che l'assassino si è disfatto successivamente del corpo durante la notte trasportandolo a bordo di una macchina. Durante l'autopsia effettuata ieri al policlinico Gemelli, è emerso inoltre che sul collo della 39 enne madre di due figli, c'erano evidenti segni di strangolamento, forse compatibili con una corda utilizzata per trascinare il cadavere fino al canale di bonifica dove poi è stato ritrovato. Mancano ancora all' appello gli effetti personali di Maria ed il telefono cellulare. In serata si era diffusa la notizia dell'imminente arresto di Andrea De Filippis, l'ex poliziotto e amico della vittima indagato per omicidio. Maria sarebbe stata colpita più volte con un corpo contundente molto pesante. Forse un peso da body building. Ma i magistrati preferiscono aspettare altre risultanze investigative che dovrebbero portare ad emettere il provvedimento cautelare.riproduzione riservata ®