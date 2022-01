Maria Bruno

Antonello Tonna, 69 anni, di Acitrezza, lei era il pianista della Costa Concordia. Che cosa rappresenta per lei il 13 gennaio 20212?

«La mia rinascita. Dentro di me è ancora vivo il dolore di quel giorno. Mi ritengo un miracolato. Quando penso a quei momenti provo dolore e rabbia. Ma anche calma, la stessa che mi ha aiutato a salvarmi».

Dov'era al momento dello schianto?

«Erano le 21,30, avevo terminato il turno al pianoforte. Con altri colleghi siamo saliti al quinto piano, ci siamo appoggiati sulla balconata da cui si vedeva la gente che stava cenando al piano inferiore. Poi, un botto fortissimo: un rumore stridulo e atipico, durato circa 40 secondi. Subito la nave ha cominciato ad inclinarsi: divorati dal panico ci siamo diretti nel salone del piano in attesa di istruzioni. Abbiamo atteso 40 minuti, prima di sentire 7 fischi che segnalavano l'emergenza. La nave continuava a sprofondare, tutti si gettavano sulle scialuppe, ma a noi dell'equipaggio era vietato. Dopo un alto scossone mi sono buttato in mare, senza pensarci. Avevo addosso i vestiti, la giacca, che tuttora riutilizzo, e le scarpe. Dopo aver nuotato per 200 metri, ho toccato la terraferma e ho pensato: ma è tutto vero o un film? Soltanto dopo 3 anni sono risalito su una nave».

Che cosa l'ha salvata?

«La musica. Se sono vivo lo devo a lei. Quando mi sono gettato in mare, ho ripensato all'ultimo brano suonato sulla nave: la Rhapsody in Blue di Gershwin. E per ricordare quel giorno, ho scritto Saturday Grey, un brano suggestivo e romantico che ricorda il movimento delle onde: l'armonia perfetta».



Giovedì 13 Gennaio 2022

