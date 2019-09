Maria Antonietta è Imperdonabile

Ida Di Grazia

Cantautrice, musicista e scrittrice, un talento eclettico quello di Maria Antonietta (alias Letizia Cesarini, 32 anni, pesarese) che oggi nella chiesa S. Oliva di Cori, presenta lo spettacolo Sette Ragazze Imperdonabili, tratto dal suo omonimo libro, all'interno di InKiostro - Rassegna di musica e scrittura, che per l'occasione tornerà ad essere Rassegna di musica buona e giusta.

Com'è nata l'idea di Sette Ragazze imperdonabili?

«L'idea di costruire uno spettacolo che di fatto è un reading musicale è una forma piuttosto ibrida che contamina il linguaggio della prosa con quello della musica. Tutto ovviamente è nato dal mio libro che è stato pubblicato a marzo per Rizzoli, mi è sembrata una buona occasione»

Possiamo dire che ha voluto proteggere la sua creatura?

«Sì. Ci dedichi un sacco di energia, di risorse e sembra che poi finisce tutto, è stato un modo per farlo vivere e rendergli giustizia»

Ci sono delle poetesse o scrittrici a cui si ispira?

«Diverse che poi mi hanno accompagnato nel corso degli anni nella mia formazione dalla Plath alla Campo alla Cvetaeva. Diciamo che a un certo punto mi sono resa conto di quale debito avessi accumulato nei confronti di queste che reputo maestre e quindi ho pensato che un modo intelligente per sdebitarmi di tutto quello che mi avevano dato era farle diventare protagoniste di un libro»

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

