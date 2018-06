Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliPiù fondi ai rimpatri e meno all'accoglienza, centri di permanenza temporanea in ogni regione, procedure di verifica dello status di rifugiato più veloci.Matteo Salvini punta a realizzare il suo piano sull'immigrazione il prima possibile. Intanto però il primo inciampo per il neo ministro: la Tunisia ha convocato l'ambasciatore italiano per avere chiarimenti sulle frasi dette da Salvini in Sicilia domenica, quando ha sottolineato che «la Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti». Un incidente diplomatico che non ferma il ministro nella sua battaglia. «L'Europa ci aiuti oppure sceglieremo altre vie», ha ribadito lo stesso Salvini, che ha provato a tendere la mano a Tunisi dicendosi disponibile a incontrare il suo omologo per «aumentare e migliorare la cooperazione nel reciproco interesse sul fronte sicurezza, immigrazione e contrasto al terrorismo».Oggi il ministro non parteciperà al vertice dei ministri dell'Interno della Ue perché impegnato al Senato con il voto di fiducia. Ma ha già annunciato che l'Italia invierà una delegazione per dire no alla riforma del regolamento di Dublino e alle nuove politiche di asilo. L'obiettivo è rinegoziare gli accordi europei e ottenere più risorse dalla Ue per realizzare le promesse contenute nel contratto Lega-5Stelle. Fra queste, l'adozione di procedure accelerate per il riconoscimento dello status di rifugiato, la destinazione di parte delle risorse per l'accoglienza al Fondo rimpatri e la creazione di almeno un centro di permanenza temporanea finalizzato al rimpatrio per ogni regione, dove i migranti potranno essere trattenuti fino a 18 mesi.