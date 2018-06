Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliOrmai la decisione appare certa. La Banca Centrale Europea (Bce) sta studiando le modalità attraverso le quali mettere fine al cosiddetto quantitative easing, il massiccio programma di acquisto dei titoli di stato che Francoforte aveva varato nel 2015 per sostenere l'economia dell'Eurozona in crisi. Una sorta di droga della politica monetaria che, soprattutto per un Paese ad alto debito come l'Italia, ha rappresentato uno strumento di fondamentale importanza per abbassare i tassi di interesse sul debito e tenere sotto controllo lo spread fra Btp e Bund tedeschi. Grazie al QE, l'Italia ha infatti risparmiato in tre anni oltre 70 miliardi di euro.Ma il 14 giugno, la riunione del Consiglio direttivo della Bce deciderà le tappe di un'uscita graduale dal programma che dovrebbe fissare la data dell'azzeramento a dicembre 2018. La fine del QE, chiesta a gran voce dalla Germania, avrà quindi ripercussioni sui mercati esponendo i paesi più fragili, come l'Italia, al rischio di speculazione finanziaria. I tassi di interesse che l'Italia paga sul proprio debito monstre tornerebbero a salire, così come salirebbero pure i tassi di interesse sui mutui. In più a ottobre il nuovo governo dovrà varare la legge di bilancio ma, senza più lo scudo protettivo voluto da Mario Draghi, non potrà permettersi di aumentare deficit e debito senza l'ok dell'Europa.