Margherita Ossoli Mentre la politica parla di condono fiscale, la Guardia di

Margherita OssoliMentre la politica parla di condono fiscale, la Guardia di Finanza rende noti, in occasione della festa del Corpo, i dati dell'attività antievasione: nell'ultimo anno e mezzo sono stati scoperti mille grandi evasori che hanno sottratto allo Stato 2,3 miliardi. In media ciascuno ha evaso più di due milioni, utilizzando le modalità più varie: fatture false, creazione di società fantasma nate solo per costituire crediti fittizi o ottenere indebite compensazioni di imposte e contributi. Più della metà dei soldi dovuti (1,3 miliardi) è stata confiscata ed è rientrata nelle casse statali. Molte sono poi le persone completamente sconosciute al fisco: 12.824 evasori totali responsabili di aver evaso, in un anno e mezzo, 5,8 miliardi di Iva.Illeciti diffusi anche nel settore degli appalti. Le Fiamme Gialle hanno scoperto irregolarità nell'aggiudicazione del 40% delle gare esaminate per un valore di 2,9 miliardi. Oltre 6 mila i denunciati, ma solo 644 gli arrestati e 600 milioni gli euro sequestrati. Gravi anche i dati sul lavoro nero: la Gdf ha scoperto oltre 30 mila lavoratori senza contratto, impiegati da 6.361 datori di lavoro. Purtroppo i furbetti non mancano neanche nella sanità. I controlli mirati hanno mostrato un dato allarmante: nove persone su dieci controllate hanno potuto godere di cure gratis in ospedali pubblici o strutture convenzionate senza averne diritto. Così ancora il 39% delle persone che ha goduto di aiuti economici e assistenza sociale destinata a soggetti disagiati non aveva alcun diritto di ottenerli.