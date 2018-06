Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliImmigrazione, legittima difesa, lotta alla criminalità. È dal Viminale che Matteo Salvini intende condurre le battaglie che più gli stanno a cuore. Milanese, 44 anni, è alla guida della Lega dal 2013 ed è riuscito a portarla dal 4 al 17% delle ultime elezioni. Amante degli slogan ad effetto (celebre «la ruspa» sui campi rom e il suo «prima gli italiani»), Salvini sa parlare alle piazze e ora, da ministro dell'Interno, proverà a rendere legge le promesse fatte sul palco.È vero che fra le poche proposte del contratto di governo che non hanno costi insormontabili, ci sono proprio le battaglie su cui il leader della Lega ha fondato la sua campagna elettorale. Ed è probabile dunque che saranno proprio queste le prime promesse realizzabili a breve. Non a caso Matteo Salvini, prima ancora di diventare ministro, aveva annunciato che quella sulla legittima difesa sarebbe stata una delle prime leggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. «Sarò il ministro di tutti ha detto ieri sera questo è un governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti con nessuno». Ieri sera, una volta chiuso l'accordo con Di Maio per la nascita del governo, Matteo Salvini è volato a Sondrio per partecipare alla campagna elettorale per le amministrative. E lì ha ribadito che da ministro la sua posizione non sarà meno intransigente. Con gli immigrati innanzitutto: «Biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità». Fra gli obiettivi del ministro c'è quello di tagliare i fondi destinati all'accoglienza. Altra battaglia sarà quella sulla sicurezza. «Farò sentire la mia vicinanza alle forze dell'ordine». HA anche annunciato il taglio delle cartelle Equitalia.