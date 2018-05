Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Margherita OssoliBoom della Lega e flop per Pd e Forza Italia. In sintesi è questo il risultato delle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Dopo 20 anni, con oltre il 17% dei voti, il Carroccio torna a sedere nel Consiglio regionale (7 seggi su 35) mentre i dem non riescono a superare la soglia di sbarramento e, fermi al 5,4%, non siederanno nell'assemblea.Bene il Movimento 5Stelle: con il 10,5% (4 seggi) cresce rispetto alle regionali del 2013 (7%), ma arretra molto dopo l'exploit delle politiche (24%). Malissimo il centrodestra (FI+Fratelli d'Italia) che arriva solo al 2,9%. La forza politica più votata rimane l'Union Valdotaine che ha ottenuto il 19,2%, in forte arretramento rispetto al 33% del 2013. Ora sarà complicato formare il Governo regionale ed eleggere il presidente. La Lega ha già fatto sapere che non farà alleanze con l'Union Valdotaine. E anche un'intesa col M5s non basterebbe ad avere la maggioranza.