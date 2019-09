Margherita Ossoli

Chi sbarca in Italia, sbarca in Europa. è il principio-guida per cambiare le politiche migratorie europee. L'accordo (raggiunto ieri tra Malta, Italia, Francia e Germania) si articola in 4 punti: tutti i migranti salvati dalle navi delle ong e da quelle militari andranno redistribuiti entro 4 settimane nei paesi europei che daranno la loro disponibilità e lì presenteranno la domanda d'asilo. Sarà dunque lo Stato che accoglie e non quello di sbarco ad esaminare la domanda d'asilo e, nel caso, a farsi carico dell'eventuale rimpatrio. Prevista anche la rotazione volontaria dei porti di sbarco. Ogni Stato potrà decidere se partecipare o meno all'accordo, ma l'obiettivo è coinvolgere il maggior numero di paesi membri dell'Ue anche se il blocco di Visegrad ha già annunciato battaglia. Si tratta di una prima svolta, ma non risolutiva anche perchè dall'accordo rimangono esclusi coloro che arrivano tramite gli sbarchi fantasma. «L'Italia non è più sola nell'accoglienza» esulta comunque il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Critico invece Salvini: «Una solenne fregatura, farà aumentare gli sbarchi».

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

