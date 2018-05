Margherita Ossoli

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovranno passare almeno 20 giorni fra uno sciopero e l'altro nel trasporto pubblico locale. E' una delle novità introdotte dalla regolamentazione approvata dalla Commissione di Garanzia degli scioperi. Bus e metro non potranno più fermarsi perciò a distanza di 10 giorni, come accadeva finora, causando disagi a pendolari e cittadini. La commissione chiede anche più trasparenza: le aziende saranno obbligate a pubblicare, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'indicazione delle sigle che l'hanno proclamato, le motivazioni e anche le percentuali di adesione registrate proclamate dalle sigle in agitazione.Le nuove regole non piacciono ad alcuni sindacati, come la Uil Trasporti. Ma un freno ai disagi subiti dai cittadini andava messo: nel 2017 si sono registrati ben 121 giorni di sciopero.