Margherita Ossoli

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attende di capire se le trattative fra Lega e 5Stelle porteranno finalmente alla nascita del nuovo governo. La nomina del premier però spetta all'inquilino del Colle e dunque il suo ruolo non sarà quello di un semplice spettatore. Non a caso Mattarella manda messaggi chiari a Salvini e Di Maio ricordando la vocazione europea dell'Italia.Intervenendo alla conferenza The state of the Union il Capo dello Stato ha tuonato contro le anacronistiche «formule ottocentesche» dense di nazionalismi, ricordando che la «narrazione sovranista» oggi tanto in voga in Europa può sembrare «seducente» ma è in verità assai «pericolosa». Un messaggio evidentemente indirizzato ai due leader che spesso hanno attaccato euro e Unione europea. Sulla scelta dei membri dell'esecutivo perciò si concentrerà l'occhio vigile del presidente, affinchè l'Italia continui a mostrarsi partner solido e affidabile in Europa e nel mondo.