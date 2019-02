Margherita, Enrico e Lorenzo inghiottiti sul molo dalle onde

Luca Calboni

Guardavano il mare in tempesta dal porticciolo, a bordo di una macchina. Quella stessa vettura che, all'improvviso, è stata travolta e poi risucchiata dalle onde. Così sono morti Lorenzo D'Agata (27 anni), Margherita Quattrocchi (21) e, probabilmente, il fidanzato di quest'ultima (Enrico Cordella, 22 anni) tutti giovani di Acireale, paese in provincia di Catania.

Dopo un pomeriggio trascorso in compagnia, i tre giovani avevano deciso di fumare una sigaretta e fare quattro chiacchiere guardando il mare d'inverno in tempesta, dal molo di Santa Maria La Scala. Conoscevano bene la zona e forse - proprio per quest'eccesso di confidenza - avrebbero ignorato l'avviso delle autorità che vietava l'accesso al molo. Proprio quel molo dove il mare ha sommerso e inghiottito la vettura dei ragazzi.

Vigili del Fuoco e Guardia Costiera, dopo una notte di ricerche, ieri mattina sono riusciti a recuperare due corpi (quelli di Lorenzo e Margherita), oltre al relitto della vecchia Fiat Panda verde acqua, a bordo della quale i tre erano stati visti per l'ultima volta.

Oltre ai cadaveri, i soccorritori hanno trovato solo il paraurti della vettura e il portafogli di uno dei tre. Le speranze di trovare vivo Enrico, il terzo occupante dell'utilitaria, sono davvero scarse. Sul posto, oltre alle motovedette della Guardia Costiera, sono presenti un elicottero e i sommozzatori.

