Margherita e Margherita. Stessa età, stessa casa, stessa strada e città. Una però vive nel 1910 e l'altra nel 2010. E se un vecchio baule le portasse a vivere la vita una dell'altra? La storia illustrata e raccontata si svolge tra pagine in parallelo. In alto il mondo del 1910, con una guerra che sta per iniziare, e nella parte in basso del libro il tempo di oggi, tra computer, macchine e recite scolastiche. Le bambine si ritrovano a vivere una vita simile alla loro ma che non è la loro, con la difficoltà di capire in quale tempo siano e per quale motivo si siano ritrovate in quella situazione. Sono due Margherite intelligenti, e sanno presto rapportarsi con un mondo diverso. Certo però, tornare a casa propria e al proprio tempo è davvero un sogno. Dai 10 anni.

Margherita e Margherita

di V. Cuvellier, Il Castoro, 16 euro

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

