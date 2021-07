Marcuzzi e l'addio a Mediaset dopo 25 anni: «Ora prendo tempo per me»

Ida Di Grazia

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni. L'annuncio è arrivato via social ieri dalla stessa conduttrice. Un fulmine al ciel sereno per i fan, un po' meno per gli addetti ai lavori. «Ho deciso di prendermi un momento per me scrive su Instagram - perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti», la notizia di un suo possibile addio, circolava da tempo soprattutto dopo che si era diffusa la voce di un suo no a Scherzi a Parte, che tornerà con Enrico Papi e anche Temptation Island, partito ieri sera nella versione normal, non è stato confermato nel format Vip. «Voglio essere io a dirvelo - continua il post - prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni, non vi nascondo con grandissima sofferenza, ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni». Era il 1995 quando una giovanissima Marcuzzi debuttava con Colpo di Fulmine, da lì in poi l'ascesa con ben 7 edizioni del Festivalbar, poi arrivano: Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi e infine Temptation Island Vip. «Credo che questa pandemia - conclude Marcuzzi - oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono». Tantissimi i vip da Mara Venier, Simona Ventura, Filippo Bisciglia e Ambra, solo per citarne alcuni, che hanno inondato la sua bacheca di messaggi d'affetto.

