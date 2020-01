MARCONI, OPERA DELLA ONLUS INSIEME A GIORDANO

Coloratissimo, pieno di giochi e finalmente in sicurezza: domenica prossima verrà inaugurato il Parco Giordano Ciarpella per i bambini del quartiere Marconi dove, di parchi pubblici all'aria aperta, ce ne sono troppo pochi. L'idea di prendere in carico il vecchio parco giochi all'interno della Parrocchia Santi Aquila e Priscilla, ristrutturarlo e riconsegnarlo alle famiglie parte dall'Associazione onlus Insieme a Giordano, fondata da Manuela e Massimo Ciarpella, i genitori del piccolo Giordano che a soli 4 anni ha perso la vita nel terribile terremoto del Centro-Italia nell'estate del 2016.

L'Associazione, che si prende cura di bimbi in difficoltà, ha avviato il restyling del parco ormai in disuso, portando giochi nuovi grazie al progetto di beneficenza Bricolage del cuore di Leroy Merlin. L'inaugurazione, alla presenza del parroco Don Santino con la benedizione del Vescovo Paolo Selvadagi, è prevista per il 2 febbraio alle 15 in via Pietro Blaserna 113: è aperta a tutti con giochi, buffet e animazione per i più piccoli. (L. Loi.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

