Marconi, il giallo del coltello insanguinato

Giallo nel quartiere Marconi, come tutti gli altri della Capitale alle prese con l'emergenza rifiuti. Ma stavolta dal cassonetto affiora un coltello grondante sangue, chiuso in una busta di plastica.

È stato un macabro risveglio quello di ieri mattina per i residenti di piazza Meucci: sull'asfalto e su un marciapiede c'erano alcune macchie di sangue, abbastanza grandi da condurre gli agenti della Polizia municipale dell' XI gruppo fino al cassonetto. Quando la busta è stata aperta, ecco il pugnale insanguinato.

La Polizia scientifica, insieme ai colleghi poliziotti del commissariato di zona, hanno sequestrato l'arma bianca per i rilievi, allo scopo di individuare sia il gruppo sanguigno che il profilo genetico. Così il sangue verrà confrontato con quello di alcune persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Si tratta della seconda macabra scoperta nel giro di pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere, al Tiburtino, di un tossicodipendente chiuso in una valigia dalla compagna e gettato vicino ai rifiuti. (E.Orl.)

Giovedì 17 Giugno 2021

