Marco Zorzo Tre pere alla Turchia, altrettante alla Svizzera. Azzurri già

Tre pere alla Turchia, altrettante alla Svizzera. Azzurri già qualificati agli ottavi degli Europei e domenica, sempre all'Olimpico, con il Galles si gioca per il primo posto del girone. Contro la multinazionale elvetica un 3-0 limpidissimo, con Mancini che allunga a 29 i risultati utili consecutivi, a -1 dal mito di Vittorio Pozzo (30 gare senza l'onta di un ko).

Il ct spiega il successo a fine contesa: «Sapevamo che non era semplice contro un avversario bravo. Abbiamo saputo soffrire quando bisogna farlo e poi colpire al momento giusto. L'abbiamo vinta perché volevamo vincerla. Bravi tutti i ragazzi: due partite così in 5 giorni e con il caldo, non era facile. Chiellini? Speriamo non sia nulla di grave. Vittoria dedicata a tutti gli italiani e a chi sta soffrendo». Amen.

È un'ItalMancini diesel. Con la Svizzera che prova a sorprendere, senza riuscirci, gli azzurri. Primo acuto al 10' quando Spinazzola va via sulla sinistra e mette in mezzo. Immobile di crapa mette alto sopra la traversa. Italia che trova pure il vantaggio con capitan Chiellini che infila Sommer dopo uno spiovente dalla bandierina. Rete annullata per il braccio del Chiello quando è salito in cielo.

Sta di fatto che Giorgione è passato dall'apoteosi del gol (poi tolto dal Var) alla sostituzione per un affaticamento muscolare che aveva dato qualche poblemino in settimana. Dentro il coriaceo Acerbi. Italia che non demorde e passa con Locatelli al 26'. È lo stesso giocatore del Sassuolo a dare il via all'azione: palla lunga per Berardi che si fuma Rodriguez e mette in mezzo dove Locatelli arriva come un Freccia Rossa e non lascia scampo a Sommer.

Azzurri che potrebbero raddoppiare al 37' con Spinazzola che da ottima posizione manda fuori, dopo una fuga di quasi 40 metri.

Ripresa. Si riparte con la Svizzera ancora aggressiva. Ma per la Petkovic-band è un fuoco di paglia. Meraviglioso il 2-0 ancora a firma di Manuel Locatelli, che infila Sommer con una rasoiata dai 20 metri a fil di palo. Il primo tiro degli elvetici (alto) al 61'. Grande pure Donnarumma, che ipnotizza due volte il neo-entrato Zuber. Dalla parte opposta Berardi sfiora il tris e due volte ancora Immobile. Fin che Ciro all'89' firma il 3-0. Notti magiche, inseguendo un gol? Sì ma pure la Coppa che manca all'Italia dal 1968. Sognare non costa nulla.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

