Tre mesi fa la sfida via social: «Coronavirus, ti sfido e ti batto!». Così recitava Zlatan Ibrahimovic, alla vigilia del suo ritorno in campo con il Milan nel post lockdown a giugno, sul suo profilo Instagram. Ma le cose stavolta sono andate in modo totalmente differente.

Sì, perché Ibra dopo Rafael Leao (che però è tornato a disposizione dopo aver smaltito la quarantena prevista) e Duarte, è risultato positivo al tampone effettuato per la partita Milan-Bodø/Glimt», che vale l'accesso al playoff di Europa League, spiega il club rossonero in una nota. «Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi», conclude il Milan.

Insomma, un problema in più per Stefano Pioli, che non potrà utilizzare il campione svedese almeno in altre tre gare, dopo quella non disputata ieri sera da Zlatan, ovvero la sfida di domenica in programma a Crotone, valida come seconda giornata di serie A, quindi l'eventuale playoff di Europa League, per l'accesso ai gironi iniziali, quindi la partita con lo Spezia.

Tradotto in soldoni, non una cosa di poco conto per una squadra, il Milan, che nelle prime due uscite ufficiali di stagione ha potuto contare sull'apporto determinante di Ibrahimovic, autore del primo gol in Irlanda la scorsa settimana nel primo preliminare di Europa League (vinto 2-0), e della doppietta messa a segno contro il Bologna dell'amico Mihajlovic, lunedì scorso.

Tuttavia Zlatan l'ha presa con filosofia: «Ero risultato negativo al Covid ieri (mercoledì, ndr), ma positivo oggi (ieri, ndr). Non ho alcun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea...».

Eccolo il Guerriero che ruggisce immediatamente. La Uefa, che il Milan ha aggiornato costantemente già a partire da mercoledì, non ha mosso alcuna obiezione sulla gara di San Siro disputasi regolarmente ieri sera. Con tanto di benestare dell'Agenzia della Salute (Ats) che ha dato il suo benestare per lo svolgimento della partita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 05:01

