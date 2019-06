Marco Zorzo

TORINO - Allo Stadium ci sono state due partite. Primo tempo choc, da parte dell'Italia, in balia (quasi) sempre della Bosnia. E azzurri al riposo sotto di un gol, per la zampata di Dzeko, promesso bomber interista che la Roma sta per perdere.

Una Nazionale quasi inguardabile. Con Sirigu che perde la verginità della porta dopo 599 minuti. Bosnia col vento in poppa: tifosi balcanici in delirio e Pjanic che distribuisce palloni a piacimento. L'unico sussulto azzurro proprio prima del riposo, con Quagliarella che scalda i guantoni di Sehic. Tutta un'altra muscica nella ripresa. Mancini decide di togliere un Quaglia spaesato, inserendo Chiesa. Ed è subito pareggio. Arriva al 49', con uno schema da angolo: palla a Insigne (secondo gol in tre giorni) che infila il portiere con una botta al volo dai 16 metri.

Da quel momento diventa un'altra partita. Insigne, di crapa sfiora il sorpasso. La Bosnia non sa può ripartire come nella prima frazione. Ma ci vuole un grande Sirigu, che in uscita, con i piedi fuori area anticipa il lanciato Dzeko. E poi si produce in un'altra parata spettacolare. Ma l'Italia ci crede, attacca con pieno organico e a quattro minuti dal termine ecco il colpo da biliardo firmato Verratti: palla a fil dipalo, dove Sehic non può arrivarci.

In pieno recupero Insigne si divore il tris, ma poco importa. Mancini vola a quota 12 nel girone J di Euro 2020: quattro vittorie in altrettante partite. Italia a punteggio pieno, la sorpresa Finalandia a 9 punti, dopo il 2-0 in casa del Liechtenstein. Armenia terza a quota 6 dopo il blitz (3-2) in Grecia.

Qualificazione in cassaforte per gli azzurri. E il ct Mancini finalmente può sorridere: «Le partite sono tutte difficili. Avevamo di fronte un avversario tosto, lo sapevamo. Nel primo tempo eravamo troppo larghi, poi siamo cresciuti. Questa Italia ha dimostrato cuore, grinta e carattere. Secondo tempo ottimo e due grandi reti di Insigni e Verratti. Un finale perfetto dopo un primo tempo con troppi rischi. Ma una vittoria meritatissima». Appunto.

marco.zorzo@leggo

riproduzione riservata ®

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA