Marco Zorzo

Sognando una nuova notte magica, sulla scorta di quella vissuta venerdì scorso, dopo il 3-0 rifilato alla Turchia. Roberto Mancini la butta lì: «Noi favoriti? Se lo dicono i bookmakers inglesi lo accettiamo perché lo azzeccano, ma il cammino fino a Wembley è ancora lungo». Questo il Mancio-pensiero durante la conferenza stampa della vigilia di Italia-Svizzera.

Il ct torna poi sull'avversaria di stasera. «Conosciamo la Svizzera, è nel nostro girone anche nelle qualificazioni Mondiali. Sono tecnici, bravi, sanno giocare a calcio. Servirà una gara perfetta senza quasi sbagliare niente - ha sottolineato Mancini - Shaqiri? È un giocatore forte, è una delle migliori mezzepunte in Europa».

E tornando sulla gara d'esordio, il condottiero azzurro precisa: «Con la Turchia è stata difficile, non riuscivamo a far gol. Poi abbiamo segnato, loro si sono aperti. Dovremo vincere la prossima e se possibile anche la prossima ancora. Dobbiamo fare il massimo».

Il ct poi spende parole d'elogio per la Nazionale di Pektovic: «La Svizzera è sempre tra le prime 10 del ranking europeo, ha un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano, per questo abbiamo grande rispetto e dobbiamo fare una grande partita».

Squadra che vince non si cambia. A parte l'indisponibile Florenzi che sarà sostituito da Di Lorenzo, che bene ha fatto contro i turchi. Verratti o Locatelli? In pratica il talento del Psg è recuperato. Così Mancini: «Decideremo domani (oggi, ndr) se verrà in panchina o se aspetteremo la prossima partita (con il Galles, ndr) ma siamo ottimisti». Per il resto, tutto come cinque giorni fa, ovvero con trio meravigliao lì davanti: Berardi, Immobile e Insigne.

Tuttavia il Mancio non vuole sentir parlare di titolari, cambi o riserve: «La nostra squadra è fatta di tutti titolari, anche quando cambiamo le cose vanno sempre bene ed è merito dei ragazzi che sono tutti bravi giocatori. Alla fine però si gioca in 11, ma non importa chi gioca, tutti faranno la propria partita e la faranno bene».

E c'è pure il siparietto di Leonardo Bonucci. Il difensore è tornato a parlare dell'esultanza di Immobile e Insigne, ispirata a Lino Banfi: «È stato molto bello ricevere un messaggio così. È stata una grande mossa del mister, grazie a quel video ci ha aiutato a scaricare la tensione».

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA