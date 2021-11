Marco Zorzo

Senza vinti né vincitori il derby della Madonnina: 1-1 tra Milan e Inter e anche tante polemiche (due rigori, uno parato, un autogol, pali vari e mugugni finali). Rossoneri che restano al comando della classifica con il Napoli e tengono i cugini dietro 7 punti. Nerazzurri che vanno in vantaggio con l'ex rossonero Calhanoglu su rigore (11'), pari al 17' con l'autorete di De Vrij. Poi Lautaro si fa parare il secomdo rigore da Tatarusanu prima del riposo e comtestato dao rossoneri. Nella ripresa premi maggiormente la squadra di Inzaghi, ma nel finale il Diavolo sfiora il colpaccio con il palo compito da Saelemaekers, e Kessie poi spara a lato clamorosamente.

In precedenza il Napoli stoppato dal Verona targato Tudor e non Juric, che all'ultima giornata l'anno scorso è costata la Champions ai partenopei. Ancora 1-1: al vantaggio scaligero del solito Simeone, (13'), gli azzurri la rimettono in piedi subito con Di Lorenzo (18'). Spalletti le prova tutte, ma nulla da fare: al 91' il palo ferma Mertens e la vittoria sfuma.

Blitz del Bologna di Mihajlovic a Marassi con una Samp sempre più giù (D'Aversa con le ore contate?). Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, sblocca al 47' Svanberg per i rossoblù, al 77' Thorsby sigla il pari e un minuto dopo il Bologna vola grazie ad Arnautovic. Girandola di gol ed emozioni al Friuli, con l'Udinese che supera 3-2 il Sassuolo. All'8' Deulofeu per i padroni di casa, raggiunti al 15' da Berardi. Emiliani avanti al 28' grazie a Frattesi, pari di Molina al 39', chiude il match al 51' Beto.

ARRIVA SHEVA - Intanto c'è da registrare l'arrivo ufficiale dell'ex bomber rossonero Shevchenko sulla panchina del Genoa, dopo l'esonero di Ballardini. Il suo vice sarà (ovviamente) Mauro Tassotti, altra ex colonna rossonera.

