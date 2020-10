Marco Zorzo

Roberto Mancini lascia il primo posto alla Polonia, che ha regolato 3-0 la Bosnia (doppio Lewandowski e Linetty), tuttavia il ct azzurro non ha dubbi: «Vineremo le prossime due gare e ci qualifichreremo alla Final Four della Nations League». A Bergamo l'ItalMancini fa pari 1-1 con un'Olanda tosta e quadrata, che si è messa a specchio e ha creato qualche apprensione di troppo a Chiellini & C. Insomma, ora comanda Lewandowski il girone con 7 punti, uno dietro l'Italie a 5 l'Olanda e 2 la Bosnia. Sarà decisiva, dunque, la sfida di Reggio Emilia del 15 novembre contro la Polonia.

Mancini comunque pensa positivo: «Abbiamo affrontato un avversario forte e abbiamo avuto un po' di difficoltà, non ci accadeva da tempo. Però sono contento perché la prestazione è stata buona in una partita maschia, tosta, con un avversario arcigno e di qualità».

Vero. Dopo un avvio di studio, ecco l'Italia prende in mano il pallino del gioco. E trova il vantaggio con una pregevole combinazione Barella-Pellegrini, con il romanista che fa secco il portiere olandese (16'). Immobile poco dopo ha sui piedi il pallone del 2-0, ma si divora il raddoppio.

Occasione sbagliata, pareggio incassato: è la dura legge del gol. Con l'Olanda che fa 1-1 grazie alla zampata in mischia di Van De Beek, bravo (e fortunato) a infilare Donnarumma.

Azzurri che pagano psicologicamente il pari degli orange. B. Prima del riposo ecco di nuovo l'Italia che vogliamo vedere: Spinazzola e D'Ambrosio in rapida successione impegnano Cillessen, bravo a districarsi prima con i piedi e poi in tuffo, rifugiandosi in angolo.

Ripresa. Immobile non è da Scarpa d'oro, quando spara sul portiere a tu per tu con Cillessen. Ma pure paratona di Donnarumma sul diagonale velenoso di Depay. Poi Bonucci e D'Ambrosio non sanno cogliere l'attimo giusto sullo spiovente di Barella. Finisce pari. Tra un mese vietato sbagliare con la Polonia.

