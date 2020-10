Marco Zorzo

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori ha le idee chiare sulla vicenda di Juve-Napoli. E sposa la tesi che la partita di ieri sera va recuperata: «Semplice. La vedo che un'autorità locale ha bloccato la squadra di Gattuso. Per cui il Napoli non è salito a Torino perché non glielo hanno permesso».

E sul fattore dello 0-3 a tavolino, sbotta: «Non credo proprio. La Asl partenopea ha vietato il viaggio al club azzurro. Non è certo dipeso dalla volontà del Napoli. Per questo motivo non sarà uno 0-3 a tavolino. Almeno io la vedo così: non credo che daranno la vittoria alla Juve. Non avrebbe senso».

E come la mettiamo con la Lega di A che invece ha detto che questa partita si doveva giocare? Ulivieri sospira: «Ma al Napoli gli hanno detto: non puoi viaggiare. Mi sembra logica la cosa». E con Genoa-Torino rinviata? «Sì, ma quella è un'altra cosa».

