Marco Zorzo Qui bisogna andare a San Pietro e farsi benedire. Sì, perché

Qui bisogna andare a San Pietro e farsi benedire. Sì, perché l'Italia di Roberto Mancini continua a perdere pezzi: dopo i romanisti Pellegrini, Zaniolo lunedi e Immobile martedì, anche Giorgio Chiellini non sarà a disposizione per la sfida-spareggio di domani contro la Svizzera.

Il capitano azzurro, alle prese con problemi agli adduttori, non è riuscito a recuperare e non seguirà quindi i compagni a Roma, ma è tornato a Torino. Il Chiello scuote la testa prima di lasciare il ritiro azzurro di Coverciano: «Purtroppo devo dare forfait per un problema fisico, ma sarò vicino ai compagni per questa partita importante che ci aspetta. Sono tranquillo, fiducioso, è lo stesso sentimento che ci sta dando il mister. Sono certo che raggiungeremo l'obiettivo del Mondiale in Qatar».

E una doveroa precisazione sul suo forfait: «Ero qui e pensavo fosse qualcosa di più lieve. In realtà mi sono reso conto che avevo bisogno di più giorni di riposo per recuperare. Come ho già detto altre volte, siamo un grande gruppo, siamo bravi e il segreto del triennio è che cambiando gli addendi il risultato rimaneva lo stesso. Faremo una grande partita, sono tranquillo e sereno. Sarò per stare vicino alla squadra, non per questioni diverse».

Chi sostituirà dunque il caitano? Due i nomi (anche perché tante altre alternative non ci sono): Acerbi e Bastoni, con il laziale che sembra in vantaggio nei confronti dell'interista.

