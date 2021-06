Marco Zorzo

Principi di Galles Bale e Ramsey? No, decisamente meglio Pessina, il principe di Roma. La sua rete al 39' consegna all'Italia la terza vittoria all'Olimpico in questo Europeo, con un avvio fantasmagorico per gli azzurri. E consente a Roberto Mancini di eguagliare un record storico: la striscia di 30 partite utili consecutive (11 vinte) che durava da 82 anni. E quando gli si fa notare di questa fantastica striscia, il Mancio con il sorriso sulle labbra stampato, ammette: «Beh, ho ancora tanto da fare, visto che Vittorio Pozzo ha vinto due Mondiali e un oro olimpico».

E sulla sfida con i gallesi, il ct azzurro precisa: «Sbagliatissimo pensare di poter vincere sempre senza problemi». Quindi il plauso ai tifosi. Il condottiero dell'Italia ha un pensiero particolare per i tifosi: «Dedichiamo vittoria e primo posto del girone a tutti gli italiani e a questo pubblico fantastico dell'Olimpico».

Quindi la sfida vinta contro Bale & compagni. Ecco il Mancini-pensiero: «Meglio di così non si poteva pretendere. Tra l'altro, faceva pure caldo. Forse di poteva fare un altro gol, ma tutti i ragazzi hanno fatto benissimo».

Poi una puntualizzazione: «Vorrei che sia chiara una cosa: in questa squadra non esistono riserve. Sono tutti titolari!».

La contesa con il Galles? Inizia con ben 8 nuovi giocatori in campo rispetto alle sfide con Turchia e Svizzera. Confermati solo Donnarumma, Bonucci e Jorginho. La metà della prima frazione più che altro soporifera, caldo a parte. La cosa più bella nei primi 20' di gioco? Il colpo di tacco di Mancini su un pallone uscito dal campo. Quando la classe non è acqua: era il suo piatto forte da giocatore.

La partita prende corpo al 24', quando Belotti calcia fuori di poco con un tiro incrociato. Tre più tardi brividino per Gigio dalla parte opposta: Gunter di crapa manda alto di pochissimo, su spiovente da angolo.

Ancora Belotti su spiovente di Bastoni, poco dopo. Sono le prove generali del gol azzurro, che arriva 10' più tardi. La firma è di Pessina, che infila Ward, dopo lo spiovente di Verratti su piazzato. L'inserimento e il tocco dell'atalantino sono perfetti. Esplode l'Olimpico. Lo stesso Pessina sfiora il bis al 42': Ampado salva in angolo.

Ripresa. Gloria pure per Bernardeschi, che sfiora il bersaglio grosso con una punizione dai 30 metri: Ward è in ritardo, ma il palo alla sua destra lo salva (53').

Altro brivido dalle parti di Donnarumma, dopo un errore di Acerbi (entrato in avvio di secondo tempo al posto di Bonucci). Tuttavia Gigio e Jorginho sbrogliano la situazione su Ramsey. Quindi Ward si rifugia in angolo su Belotti, mentre Bale (75') si divora il pari (ma il Galles arriva comunque secondo) sparando in curva Sud. Poco male. Italia, ci vediamo sabato a Wembley per gli ottavi contro Ucraina o Austria (che si affrontano oggi). Bene così.

