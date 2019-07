Marco Zorzo

O' Ney ai ferri corti con il Psg, tanto che Leonardo (stizzito) pochi giorni ha risposto al brasiliano più pagato nella storia del calcio: «Noi non obblighiamo nessuno a restare per forza». Già, il Barça, dopo aver preso Griezman dall'Atletico Madrid, ha pensato pure a un ritorno di Neymar in blaugrana: Coutinho più Dembélé e 40 milioni. Risposta parigina secca e incazzosa: «Offerta ridicola, vogliamo solo cash: 220 milioni». Nel frattempo papà Neymar a spasso per l'Europa. In cerca del contatto giusto per poter piazzare il figliolo al miglior offerente. Detto del Barcellona, va ricordato pure il Real Madrid, il Manchester United, il Bayern e la Juve.

Sì, proprio la Signora. Della quale O'Ney è rimasto folgorato circa tre mesi fa, quando è sbarcato a Torino all'ombra della Mole per girare uno spot griffato Nike, in compagnia di Cristiano Ronaldo. E in quel momento ha capito che la Juve poteva essere la sua nuova squadra. Confortato dal fatto di altri arrivi importanti: De Ligt, Rabiot e Ramsey. Prima l'Equipe e poi il Mundo Deportivo confermano il viaggio esplorativo del papà di Neymar. L'incontro con Paratici ci dovrebbe essere. Staremo a vedere. Ma con cifre del genere, chi si prende un giocatore che ha avuto pure altri problemi (e non di poco conto) fuori dal campo? Chi vivrà, vedrà.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

