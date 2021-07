Marco Zorzo

Nicolò Barella, un nome e una garanzia (e pure un Tigre) nel motore dell'ItalMancini che vola a Wembley, nel tempio (nuovo) del calcio a Londra. E domani la sfida alla Spagna di Luis Enrique: in palio la finale di Euro 2020. Il suo super-gol al Belgio ha aperto la strada per la vittoria ai danni di Lukaku e compagni. Dai Diavoli Rossi alle Furie Rosse. Che in fatto di Europei, ci hanno rifilato due delusioni atroci in passato.

E pure consecutive: 2008 azzurri eliminati ai quarti ai rigori dalla Nazionale spagnola, che quattro anni più tardi annienta l'Italia di Prandelli con un netto 4-0 in finale a Kiev. Ma stavolta non c'è più il faraonico centrocampo delle Furie, padrone dell'Europa e del mondo per un lustro. Questo il Barella-pensiero ieri a Coverciano: «La Spagna campione d'Europa aveva un centrocampo incredibile, con tanti grandissimi campioni. La speranza è fare come loro e magari anche meglio». E Nicolò precisa: «Qui siamo tutti titolari, non soltanto io o Jorginho e Verratti che pure sono due fenomeni. Per il centrocampo ci sono Pessina, Locatelli, Castrovilli, chi è rimasto a casa per infortunio o per scelta. Parlare solo di noi sarebbe irrispettoso». Vero.

Ma anche una dedica speciale per chi è stato costretto a lasciare proprio sul più bello: «Cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola, non possiamo fare altro che trovare altri modi per festeggiare per lui. È stato il primo gol per il quale a fine partita non ho esultato proprio per quello che è successo a Spina, mi dispiace davvero tanto per lui».

Barella alla... Rombo di Tuono: «Rappresentare la Sardegna come ha fatto Gigi Riva? Lui è un mito, irraggiungibile, posso solo dire che spero di avvicinarmi e rendere sempre orgogliosa la mia terra».

Evviva i complimenti: «È bello riceverne tanti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, il fulcro di tutto è il gruppo, la forza d'intenti comune. È quello che cercheremo di portare fino alla fine della competizione e negli anni. Il centrocampo è il reparto dove passa il gioco, Jorginho e Verratti, ripeto, sono due fenomeni e cercano di far girare la squadra. Io cerco di pensare all'inserimento».

E con la sfida alle Furie Rosse come la mettiamo, allora? «Con la Spagna sarà una gara difficile, siamo due squadre simili, vogliamo entrambe il pallino del gioco, cercheremo di tenerlo noi e di metterli fuori tempo. Spero sia una bella partita, ce la godremo in un grande stadio che è un ambiente fantastico. E ovviamente vogliamo vincerla».

