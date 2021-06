Marco Zorzo

Mito del calcio italico. Unico (finora) azzurro ad aver vinto Europeo e Mondiale. In una parola: Zoff. Il Dino nazionale, 79 anni e non sentirli affatto, trova molte similitudini tra il gruppo di Roberto Mancini e quello diventato epico di Enzo Bearzot, il famoso gruppo Mundial. E poi c'è quel suo record di imbattibilità, che dura da un'eternità, 47 anni (dal 1974): «Già, 1143 minuti. Ma credo che stavolta Donnarumma lo potrà battere. Gli mancano 89 minuti. Credo che Gigio ce la farà».

Un po' le dispiace?

«Niente affatto! Il calcio è un gioco di squadra, mica indiviuale. Forza Gigio!».

Domani agli ottavi l'ItalMancini trova l'Austria a Wembley: come la vede?

«Beh, partiamo dal concetto che bisogna rispettare tutti, ma se devo essere sincero, questa nostra Nazionale non può e non vede temere l'Austria».

Gli azzurri ci stanno abituando troppo bene?

«Ma sono già un paio di anni che l'Italia ha preso la strada giusta. E Mancini ha avuto il grande merito di costruire una squadra forte e coesa, al di là di chi scende in campo».

Un po' com'era l'Italia di Bearzot, con lei capitano di quel fantastico gruppo...

«Si somigliano, in effetti, nel carattere le due squadre. La vera forza sta nell'unità d'intenti del gruppo».

Insomma, possiamo star tranquilli domani contro l'Austria?

«Beh, guai prendere un ottavo con leggerezza. Sarebbe diabolico, ma credo che con Mancini no succederà. Sa come motivare i suoi giocatori. Lo ha ampiamente dimostrato».

Diamo per scontata la qualificazione ai quarti: poi ci toccherà uno tra Cristiano Ronaldo o Lukaku. Come la mettiamo?

«Beh, noi nel 1982 eliminammo Argentina e Brasile nel girone dei cosiddetti quarti. Ovvero i campioni in carica e i grandi favoriti. Insomma, prima o poi bisogna affrontarle tutte se vuoi arrivare sino in fondo».

Questa Italia ce la può fare?

«Per me arriva alla Final Four. Le altre favorite? Dalla Francia, al Belgio, alla Germania: mai dare per morti i tedeschi...».

E poi?

«Eh, può succedere di tutto. Un po' come capitò a noi in Argentina, che giocammo forse il miglior calcio, ma arrivammo quarti nel 1978, poi raccogliemmo i frutti quattro anni dopo».

E quella sua Italia beffata in finale a Euro 2000?

«Già, per me una ferita ancora aperta. Non ci girò bene nel momento topico contro la Francia».

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA