Marco Zorzo

MILANO - Vincere a Zenica per entrare nella storia della Nazionale. E stabilire un record assoluto: 10 vittorie consecutive e staccare il mito Vittorio Pozzo (già agganciato a quota nove il mese scorso con la vittoria 5-0 a Vaduz con il Liechtenstein). Contro la Bosnia, Roberto Mancini quindi va alla caccia grossa e lancia Andrea Belotti: «Parte lui - ha spiegato il ct in conferenza stampa - Abbiamo due dubbi, uno in difesa (Florenzi o Di Lorenzo, ndr) sulla destra e uno a centrocampo (Zamiolo o Tonali, ndr). Decideremo domani (oggi, ndr) dopo l'allenamento». Qui Dzeko, Pjanic e compagni non hanno mai perso: «Vogliamo vincere come loro, sarà di sicuro una bella partita. Per batterci dovranno giocare bene».

Il ct azzurrro quindi indica la strada ai suoi: «Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto fino a oggi, come quello del secondo tempo della gara d'andata (vinta 2-1 in sorpasso allo Stadium lo scorso giugno, ndr)». Quindi il Mancio spiega: «Quando siamo partiti avevamo tutti dei dubbi sul gruppo, pensavamo che Bosnia e Finlandia avevano le possibilità per giocarsi le qualificazioni. Per me è più forte la Bosnia, ma la Finlandia ha dimostrato di essere più brava e più continua. Quindi una possibilità per loro può essere la Nations League. Sarà comunque una bella partita, non avendo niente da perdere giocheranno sicuramente per vincere e sarà una gara interessante».

L'ultimo Mancini-pensiero: «Affrontiamo una squadra di giocatori tutti tecnicamente bravi, che sono anche fisici e veloci. Se non si sono qualificati è perché qualche partita l'hanno giocata al 50% mentre contro di noi giocheranno al 200%, altrimenti sarebbe stata probabilmente l'altra squadra a qualificarsi. Sarà un bel test, che ci permetterà di migliorarci come squadra e lo sarà anche per i giovani che scenderanno in campo». Amen.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

