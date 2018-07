Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Venti anni dopo nuovamente sul tetto del mondo. Francia campione: Didier Deschamps è il terzo a conquistare il Mondiale prima da giocatore (1998, era il capitano dei Bleu, tra l'altro) e poi da tecnico, sulle orme del brasiliano Mario Zagallo (1958, 1962 e 1970) e del tedesco Franz Beckenbauer (1974 e 1990).La Francia, generazione di fenomeni, si è imposta 4-2 sulla generosa (e sfortunata) Croazia, andata al riposo 2-1 immeritatamente, complice l'autorete di Mandzukic e al rigore (deciso dal Var) di Griezmann prima del riposo, per colpa del braccio (interista) di Perisic, che poco prima aveva realizzato l'1-1 da urlo. È la terza volta che una finale del Mondiale termina così: la prima accadde in Uruguay-Argentina (1930), poi in Inghilterra-Gernania (Ovest) nel 1966, dopo i supplementari, complice pure il gol fantasma di Hurst.Ma è stata anche la prima finale mondiale con tanto di doppia invasione (pacifica, subito bloccata) nella ripresa. Poi l'1-2 micidiale di Pogba e Mbappé e buona notte ai sognatori croati. La rete di Mandzukic, dopo l'erroraccio di Lloris, rende meno amara la sconfitta. Premiazione sotto la pioggi al Luzhniki di Mosca. Con Putin, Macron in versione ultrà, mentre la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic dispensa baci e abbracci consolatori ai suoi. Mbappé miglior giovane del Mondiale, mentre Modric (ieri l'ombra di se stesso) si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore.E Pelè saluta così il gioiellino francese: «Benvenuto nel club dei giovani goleader in finale». Deschamps gongola sotto la pioggia: «È meraviglioso, qualcuno è campione del mondo a 19 anni... Non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo mostrato qualità mentali. E abbiamo comunque realizzato quattro gol. Il titolo è meritato». Amaro Zlatko Dalic, ct della Croazia: «Complimenti ai francesi per la conquista del titolo mondiale. Noi siamo tristi e orgogliosi insieme, ma penso che abbiamo giocato una buona partita. Dopo il rigore tutto è stato più difficile. Ma dobbiamo essere soddisfatti e fieri per quello che abbiamo fatto al mondiale».Mentre la notte a Zagabria è triste e silenziosa, quella di Parigi è una festa senza fine: dall'Arco di Trionfo ai Campi Elisi si balla e si canta. Proprio come 20 anni fa. E perfino la Gioconda al Louvre si veste di Bleu. Oui.riproduzione riservata ®