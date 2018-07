Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Una zuccata al momento giusto, quella di Umtiti, in avvio di ripresa. Ullalla: la Francia vola in finale al Mondiale. Per la terza volta nella sua storia, dopo quella vittoriosa in casa nel 1998 e quella da dimenticare per Zidane e compagni, in Germania, nel 2006, quando gli azzurri si aggiudicarono la quarta Coppa del mondo ai rigori contro i transalpini. Ieri sera a San Pietroburgo ha sorriso Deschamps, mentre per Martinez e il suo Belgio sono solo lascrime. A un passo dalla storia, dopo 32 anni. A Messico 86 i Diavoli Rossi si arresero al dio pallone, Diego Maradona. Stavolta hanno fatto i conti con il difensore del Barcellona, che li ha incornati.E pensare che nel primo tempo era stato proprio il Belgio a essere più in palla e ad avere le migliori opportunità. Hazard fa ammattire la difesa dei Bleu, anche se l'occasione più ghiotta capita sul piede di Pavard, che di professione fa il difensore (e si vede): imbeccato dal lungo lancio di Mbappe, conclude in diagonale, ma Courtois s'allunga e si rifugia in angolo prima del riposo.La rete di Umtiti (che nell'occasione prende l'ascensore e beffa Fellaini) nella ripresa non solo rompe l'equilibrio, ma spacca proprio la contesa. Il Belgio sembra accusare il colpo: Lukaku non ha rifornimenti degni di nota. Mertens, gettato nella mischia nell'ultima mezz'ora, sembra un pesce fuor d'acqua. Fellani e Hazard: chi li ha visti? Insomma, dove sono finiti i Diavoli Rossi? Solo le proddezze di Courtois li tiene in gioco fino al 96': il portierone con le sue manone dice no alle ripartenze velenose francesi. Prima su Griezmann, poi su Mbappe e infine su Tolisso.La Francia passa all'incasso e timbra il passaporto che vale la finale di domenica a Mosca. Deschamps ora sogna davvero la grande impresa: può vincere il Mondiale anche da tecnico dopo averlo conquistato da giocatore. In precedenza c'erano riusciti solo il brasiliano Zagalo (1958, 1962 e 1970) e il Kaiser Franz Beckembauer (1974 e 1990). E lo può fare perché potrà contare su un Mbappe dalla classe cristallina: è lui il degno erede di Ronaldo.Didier tocca il cielo con un dito: «È qualcosa di eccezionale. Sono molto felice per i miei giocatori. Sono giovani, ma hanno mostrato carattere, mentalità. È stato difficile, l'obiettivo è stato raggiunto. L'ha decisa un difensore, abbiamo lavorato molto sulla difensiva e penso che avremmo potuto segnare ancora. Sono molto orgoglioso, del mio gruppo. Adesso dobbiamo dare tutti noi stessi per conquistare la coppa, ancora non abbiamo digerito la sconfitta contro il Portogallo all'Europeo giocato in casa».L'altra faccia della medaglia sono le lacrime di De Bruyne al termine della contesa, la faccia stralunata di Lukaku. E l'impotenza del ct Martinez, che pure lui aveva in testa il suo sogno meraviglioso: vincere da ct straniero il Mondiale.riproduzione riservata ®