Marco Zorzo

MILANO - Un martedì con la serie A nel caos, dopo il fantastico lunedì sera regalato dagli azzurri di Roberto Mancini. Stiamo parlando dele dimissione di Gaetano Miccichè da presidente della Lega Calcio di serie A, nonché l'alta tensione tra Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli nell'incontro tra gli allenatori e Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri. Andiamo per ordine.

CAOS LEGA. «Desidero annunciare, con questa dichiarazione, le mie immediate dimissioni dalla carica di presidente della Lega serie A. Le indiscrezioni di oggi (ieri, ndr) apparse sui giornali relative alla chiusura dell'istruttoria sulla mia nomina avvenuta venti mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione». L'amaro sfogo di Miccichè in una dichiarazione rilasciata prima di conoscere gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Figc per presunte irregolarità durante le elezioni del presidente della Lega Serie A. «Ho lavorato in questi mesi per la trasformazione del calcio, aggiungendo ai valori agonistici e sportivi quelli di credibilità societaria economica e prospettica. Ciò è indispensabile e propedeutico per l'arrivo di nuovi e seri investitori, nuove e grandi corporation in qualità di sponsor, nuova credibilità nei mercati finanziari».

MALAGÒ-PENSIERO. «Ho letto il comunicato, condivido questa sua decisione. Miccichè per spirito volontaristico ha dato una spinta a migliorare l'attività della Lega di A e costruito una Governance che era mancante da sempre». Così Giovanni Malagò, numero uno del Coni.

ANCELOTTI VS RIZZOLI. Alta tensione a Roma, al forum tra gli allenatori e Rizzoli. «In Napoli -Atalanta abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var». L'ammissione arriva dal designatore di serie A Nicola Rizzoli, interpellato direttamente dal tecnico del Napoli Carlo Ancelotti L'episodio aveva fatto andare su tutte le furie Ancelotti, anche espulso per le proteste in campo. «Bene. Sono contento, ora posso andare via», ha replicato con una battuta il tecnico dei partenopei.

Con Ancelotti, che incalza Rizzoli: «Chi decide le partite? L'arbitro in campo, oppure il Var? Ce lo stiamo chiedendo. Accetto l'errore di Giocomelli o Rocchi, ma non quello del Var...».

Pronta la risposta del dsignatore Rizzoli: « Ancelotti non è stato duro ma convinto, come un allenatore del suo prestigio. Il confronto serve a fare chiarezza e migliorare. Posso assicurare Ancelotti che è sempre l'arbitro al centro del processo decisionale, e anche di revisione. La differenza la farà sempre il fattore umano». Intanto, Var in serie B anche nei prossimi playoff e playout. Amen.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA