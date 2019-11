Marco Zorzo

MILANO - Sulle orme di Gigi Riva, mica uno qualsiasi. Primo giorno a Coverciano per Gianluca Vialli da capodelegazione della Nazionale già qualificata in anticipo a Euro 2020.

L'ex campione di Samp e Juventus ha assistito in Aula Magna, insieme al team manager, Gabriele Oriali, alla conferenza stampa dell'amico ed ex compagno Roberto Mancini, prima di seguire il primo allenamento in vista delle ultime gare stagionali contro Bosnia e Armenia. «Non sapevo cosa augurarmi, Gianluca alla guida della Sampdoria oppure qui con me - ha detto sorridendo il ct azzurro -. La Samp significa gioventù e successi condivisi, la Nazionale vuol dire ritrovarsi e questo, dopo tanti anni, è davvero molto bello». Un Vialli emozionato ha commentato così la nuova avventura da capo delegazione della Nazionale. «Ringrazio il presidente per avermelo proposto, sono felice e orgoglioso di ricoprire questo incarico pensando anche a chi mi ha preceduto, a Gigi Riva. È un incarico prestigioso che mi permette di fare ciò che volevo».

Venerdì trasferta in Bosnia, lunedì chiusura a Palermo con l'Armenia. «Penso che soprattutto quello in Bosnia sarà un bel test: stadio piccolo, pieno, e loro possono ancora arrivare all'Europeo attraverso la Nations League. La loro miglior partita del girone l'hanno fatta a Torino contro di noi».

Capitolo Balotelli: «Io a Mario voglio bene, è ancora in età per fare molto. Ma se dovesse essere richiamato, sarà perché sta facendo bene e può essere utile alla Nazionale». Infine le polemiche riguardanti il Var: «Noi italiani siamo quelli del lunedì... Con rispettive chiacchiere da bar».

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

