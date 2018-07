Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Stavolta nessuna sorpresona. Il Brasile regola il Messico e vola ai quarti di Russia 2018, trascinato dai gol di Neymar e Firmino, al crepuscolo della contesa nel derby latino-americano. Per la Seleçao è il terzo 2-0 consecutivo in questo Mondiale, dopo quelli rifilati nel girone di qualificazione a Costa Rica e Serbia. E continua la maledizione del Messico, che non risce a fare gol ai verdeoro quando si gioca per la Coppa del mondo.Per il Brasile targato Tite un altro dato impressionante: appena sei gol incassati nell ultime 25 partite. Gara scorbutica, l'ottavo che va in scena a Samara. Con squadre che vanno al riposo sullo 0-0. E qualche dubbio sorge spontaneo durante l'intervallo: che O' Ney possa fare la stessa fine dei due nobili predecessori come Messi e CR7? Nossignori, lo stesso numero 10 brasileiro sblocca la contesa in avvio di ripresa, al 51': William s'incunea nell'area messicana a sinistra, cross al centro, Ochoa, fino a qual momento impeccabile, manca l'intervento e Neymar insacca in spaccata a porta vuota.È la svolta della partita: da quel momento il Brasile dà l'impressione di essere il padrone del campo. Il raddoppio giunge all'88': progressione di O' Ney, che taglia l'area con un pallone velenoso, che viene raccolto sul secondo palo da Firmino, entrato da poco al posto di Coutinho: 2-0 e fine delle tramissioni.Il ct Tite se la gode: «Mi aspettavo di ripetere la prestazione fatta con la Serbia: questo è accaduto. Il nostro pregio migliore? Sicuramente l'equilibrio». Poi il condottiero dei verdeoro ricorda: «Qualcuno ha detto che stiamo giocando più come una squadra di club che una Nazionale: l'ho preso come un complimento, e l'ho detto ai ragazzi».E poi Neymar, l'obre del partido: «Sono qui per vincere. Spero di poter migliorare sempre. Sapevo che avrei avuto bisogno di un po' di tempo per tornare al mio rendimento. Mi sento molto meglio, sono felice anche perché il Brasile sta migliorando come squadra. Questo è l'aspetto più importante». Chiusura con il ct messicano Osorio, che ammette: «Siamo stati in grado di giocare alla pari per quasi un'ora contro un grande Brasile. E questo è un motivo di orgoglio per tutti noi». Adios.riproduzione riservata ®