Marco ZorzoMILANO - Sono giorni caldissimi non solo dal punto di vista meteorologico, quelli vissuti dall'Inter. E in modo particolare dal diesse Piero Ausilio, che nelle prossime ore, tra oggi e domani, ha in agenda l'incontro più importante del mercato dell'Inter. Quello con Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi. C'è ancora un milione di differenza che balla, tra domanda e offerta. Il capitano-bomber chiede 8 milioni (netti) che con i bonus dovrebbero sforare i nove milioni, mentre la società nerazzurra è arrivata a 6,3, che con i bonus diventano otto. Insomma, la differenza non è granché e potrebbe scaturire in una fumata bianca. Anche perché c'è il rischio (concreto) che Icardi possa essere scippato dal primo al prossimo 15 luglio con la famosa clausola da 110 milioni. E dopo l'accordo con Skriniar, con tanto di prolungamento fino al 2023 per una cifra (bonus compresi) che si aggira sui tre milioni, Ausilio è pronto a dare l'assalto decisivo a Nainggolan. La Roma ha deciso di sacrificare il Ninja ed è disposta a inserire una contropartita tecnica oltre al cash. Staremo a vedere.