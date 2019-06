Marco Zorzo

MILANO - Si avvicina l'ora della sfida alla Grecia, in programma ad Atene sabato, prima tappa delle due in programma in questo scorcio di giugno, valevole per Euro 2020 (martedì prossimo a Torino c'è Italia-Bosnia). «Quella di sabato sarà una gara complicata, ci obbligherà a correre, ma andremo là per vincere, un successo in trasferta ci serve ed è importante per le nostre qualificazioni europee». Così il centrocampista Jorginho dal raduno di Coverciano. «Del Chelsea - ha proseguito il centrocampista di origini brasiliane - vorrei trasmettere alla Nazionale la voglia di vincere giocando sempre in attacco e senza mai paura». Questo il pensiero dell'ex centrocampista del Napoli.

Da Jorginho a Emerson Palmieri, che ha bellisime parole nei confronti del tecnico appena scaricato dall'Inter, ovvero Luciano Spalletti: «Sarei contento se dovessi tornare a lavorare insieme a lui, è un allenatore fantastico e una grande persona».

Così Palmieri parlando del tecnico che lo ha lanciato nella Roma e che adesso, dopo il divorzio dall'Inter, è senza panchina. «Personalmente non posso che ringraziarlo per sempre - ha aggiunto l'esterno brasiliano naturalizzato italiano, da ieri in ritiro con gli azzurri a Coverciano - se dovesse capitare di ritrovarci sarei felice».

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

