Marco ZorzoMILANO - Sfatata la maledizione dei rigori al settimo tentativo (sempre ko nei precedenti sei, tra Mondiali ed Europei). L'Inghilterra trova la qualificazione ai quarti dal dischetto (5-4, dopo che i 120' si erano chiusi 1-1). Quello decisivo lo segna Dier, mentre il milanista Bacca si era fatto parare da Pickford il penalty precedente. E prima ancora un errore per parte: Ospina aveva parato quello di Henderson, mentre la traversa aveva respinto il tentativo di Uribe. Ma quello che conta, per l'Ighilterra è che la roulette russa stavolta l'ha premiata (a bersaglio prima di Dier capitan Kane, Rashford e Trippier).E va detto che l'ultimo ottavo del Mondiale russo disputato allo Spartak Stadium di Mosca è stato tutt'altro che bello. Contesa bloccata nella prima frazione. E fiammata in avvio di ripresa, con il rigore concesso dallo statunitense Geiger: Carlos Sanchez monta in groppa a Kane sotto gli occhi dell'arbitro. Il capitano inglese firma il vantaggio (57') e raggiunge Gary Lineker a quota sei reti, re dei bomber a Messico 86. Più cartellini che gioco da questo momento. Tra l'altro, l'unico precedente tra Inghilterra e Colombia risale proprio a quel Mondiale disputato in in Centroamerica.Nella baraonda finale prima Cuadrado, imbeccato dal neoentrato Bacca, si divora il possibile pareggio. Poi, in pieno recupero paratona di Pickford, che si rifugia in angolo sul siluro dalla distanza di Uribe. Dalla bandierina palla in mezzo e di crapa Mina fulmina il portiere inglese: 1-1 al 93' e tutto da rifare.Nei supplementari meglio la Colombia, mentre l'Inghilterra, che credeva di aveva già i quarti in tasca prima del recupero, sembra smarrita. Come lo stesso capitano Kane: impalpabile nei 30' supplementari. Sta di fatto che lo spirito della Nazionale dei tre Leoni sembrava smarrito. Col morale sotto i tacchi, pensando alla maledizione dei rigori che incombeva nuovamente. E invece stavolta il dischetto è stato verde.A Samara sabato pomeriggio l'Inghilterra se la vedrà con (l'ostica) Svezia: in palio la semifinale di un Mondiale che manca da 28 anni (Italia 90) alla Nazionale di Sua Maestà. In Russia sarà la volta buona?riproduzione riservata ®