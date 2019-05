Marco Zorzo

MILANO - Roberto Mancini lo scorso 14 maggio ha festeggiato il primo anno da ct della Nazionale. E ieri ha dato i numeri, nel senso che ha diramato i convocati per il doppio impegno che vedrà gli azzurri in campo contro Grecia (sabato 8 giugno ad Atene) e Bosnia, martedì 11 giugno allo Stadium a Torino, nelle qualificazioni di Euro 2020.

Nella lista c'è Belotti, assente dallo scorso settembre, il portiere della Roma Mirante, che ha al suo attivo una sola convocazione con Conte ct, subentra a Donnarumma infortunato: per Gigio lesione al bicipite femorale, out tre settimane. Tra i convocati anche Emerson, Izzo ed El Shaarawy. Confermati Pavoletti, Sensi, Quagliarella e Zaniolo.

I convocati. Portieri: Cragno (Cagliari), Gollini (Atalanta); Sirigu (Torino), Mirante (Roma). Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci, Chiellini (Juventus). Spinazzola e De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Romagnoli (Milan). Centrocampisti: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Zaniolo (Roma). Attaccanti: Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Juventus), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Samp).

Martedì 28 Maggio 2019

