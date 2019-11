Marco Zorzo

MILANO - Rieccoli. Puntuali, schifosamente puntuali. I buu razzisti. Dal (maledetto) sabato italiano dell'Olimpico contro il napoletano Koulibaly, con l'arbitro che ha seriamente minacciato di sospendere definitivamente Roma-Napoli, al solito Bentegodi. Diciamo solito, perché nello stadio veronese non è la prima volta che accade una cosa del genere. Contro il Milan, buu nei confronti di Kessie.

Ieri è toccato a Balotelli, con SuperMario che si ferma, scaglia il pallone contro la curva veronese e minaccia di andarsene a causa degli insulti razzisti. Compagni e avversari a convincerlo di non lasciare il rettangolo di gioco. Anche a Verona la partita è stata fermata 4 minuti, c'è stato l'avviso al pubblico dello speaker dello stadio, ed il gioco è poi ripreso, con Balotelli convinto poi a rimanere in campo. Eugenio Corini tecnico (non si sa ancora per quanto: patron Cellino ha contattato Diego Lopez, ex del Cagliari, attualmente allenatore del Penarol, in Uruguay) del Brescia ammette «È stato colpito emotivamente, ma ha continuato a giocare nonostante le difficoltà»

Quello del Verona, Ivan Juric, però smentisce: «Nessun coro razzista, solo sfottò. «Non c'è stato assolutamente niente, solo dei fischi. Non diciamo cazzate. Io sono contro il razzismo, io sono croato e quindi sono abituato a sentirmi dare dello zingaro di merda. Quando saprò che ci sono dei razzisti tra noi lo dirò e ne prenderò le distanze, perché a me i razzisti fanno schifo. Ma contro Balotelli non c'è stato niente». Questione di opinioni e di opportunità, per il tecnico del Verona, ci permettiamo di aggiungere. Detto questo, il campo ha sancito la vittoria del Verona: 2-1, con le reti di Salcedo (50') e Pessina (81') e lo splendido quanto inutile gol di Balotelli (85'). In pienissimo recupero Matri ha reclamato un rigore, rimediando solo l'espulsione a fine gara per proteste.

La domenica pallonara è iniziata con un Cagliari che sembrava quello di Gigi Riva. Ma è invece targato Rolando Maran: 2-0 all'Atalanta a Bergamo, mica balle. Rossoblù che agganciano la Gasp-band al quarto posto in classifica a quota 21 e respirano aria di Champions. Match deciso dall'autorete di Pasalic (32') e dalla rete di Oliva (58'). Per l'Atalanta prima partita senza gol segnati quest'anno in A.

Blitz Udinese, con Luca Gotti in panchina al posto dell'esonerato Tudor, a Marassi con il Genoa. Finisce 1-3 in gloria per i bianconeri friulani. E pensare che la sfida era iniziata in salita, colpa della zampata del sempreverde Pandev (22'), pari dopo 10 firmato De Paul e doppio sorpasso finale con le reti di Sema (87') e Lasagna (94').

Pari e patta tra Lecce e Sasuolo. Pugliesi avanti due volte e raggiunti dagli emiliani: vantaggio al 18' con Lapadula, pareggio al 35' di Toljan, salentini di nuovo avanti al 42' con Falco e definitivo pareggio neroverde con Berardi (85'). Altro pari in Fiorentina-Parma (1-1). Avanti gli emiliani con Gervinho (40'), agganciati da Castrovilli (67'). Stasera il monday-night è Spal-Sampdoria: si salvi chi può.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

