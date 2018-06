Marco Zorzo MILANO - Più facile bere un bicchiere di the che affrontare

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Più facile bere un bicchiere di the che affrontare Trento. Parola di Dan Peterson, coach (vincente) di mille battaglie sulla panchina dell'Olimpia, dove in nove anni (dal 1978 al 1987) ha conquistato quattro scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Korac e una Coppa Campioni (due volte miglior coach italiano e una volta miglior tecnico europeo).Da stasera (palla a due alle 20,45, diretta tv su Eurosport 2 e Rai Sport) si apre la finale scuetto, con gara1 al Forum (attesi oltre 10mila spettatori). Con la squadra di Pianigiani che in stagione ha vinto tutte e tre le sfide con i trentini. Tuttavia l'ex tecnico dei biancorossi non si fida e avverte l'EA7: «Nessuna favorita. Trento, tra l'altro, è esperta in vittorie in trasferta, come ha già dimostrato contro Avellino e Venezia in questa pose season».Il coach dell'allora Milano da bere ha già individuato i due possibili protagonisti: «Pianigiani è nelle mani di Kuzminskas. Il lituano contro Brescia è stato l'uomo in più. Mi riferisco soprattutto all'ultima gara, quella che ha poi dato il successo definitivo all'Olimpia. Dall'altra parte scelgo Diego Flaccadori. Ma non solo lui: il quintetto di Buscaglia fa della fisicità la sua arma migliore. Per cui ci vorrà una Milano altamente concentrata e tosta».Peterson vede una sfida finale che potrebbe arrivare anche a gara7: «Sì, senza dubbio. Una sfida equilibrata, dove non vedo una favorita rispetto all'altra». E il ricordo della scorsa stagione per l'Olimpia è ancora vivo: eliminata in semifinale proprio da Trento. Cinciarini & C. sono avvisati.