Marco Zorzo

MILANO - Nel suo radar non c'è la terribile flotta di Vega, che Goldrake combatteva e vinceva. Ovviamente. Combatte e vince pure lei, Bebe Vio, 21 anni vissuti con il sorriso sulle labbra. Sempre. Una forza della natura. la campionessa paralimbica di scherma regala battute e sorrisi. Per lei tutto è una figata: «Milano è bella, ma Roma è un'altra cosa. Unica. Scusate...». Jean, scarpe griffate Nike, giubbino nero. Il taglio da maschietto. L'energia e la simpatia di sempre. Una laurea in Comunicazioni e relazioni internazionali tra un paio d'anni.

Bebe Vio, dove trova tutta questa fantastica vitalità?

«Dipende sempre da te. Puoi inventare tutto quello che vuoi. Come le protesi che porto».

A proposito di Olimpiadi: tra 15 mesi c'è l'appuntamento a Tokyo. Le cinesi sono come la flotta di Vega che Goldrake combatteva, giusto?

«Già, sono loro quelle da temere. Però ci stiamo preparando al meglio, per cui sono molto fiduciosa. Vogliamo ottenere il massimo anche nella prova a squadre, la più complicata».

Finora, però, è andata decisamente bene. Nella tappe di avvicinamento. Vero?

«Sì, sia in Georgia che a Dubai abbiamo ottenuto vittorie importanti, che ci hanno pernesso di salire nel ranking mondiale».

Prossimo appuntamento?

«Il 20 partiamo per il Brasile. Altra tappa di Coppa del Mondo. Che alterniamo con l'impegno dell'Europeo. Ci aspetta la pedana di San Paolo. Il Brasile ha sempre un posto particolare nel mio cuore. Ma la strada è ancora lunga per Tokyo».

La laurea?

«Ci penso è ci tengo tantissimo. Quella, però, sarà post-Olimpiade, nel 2021».

Mentre a Roma il 12 giugno altro appuntamento da non perdere.

«Giochi senza Barriere, allo Stadio del Marmi. Tutti Stranamente Normali per un giorno. Otto squadre contro».

E Bebe Vio in tutto questo?

«Mi diverto un sacco. Sono felice. Una figata bellissima. Non voglio sognare solo un'Olimpiade, ma voglio una vita normale».

Cosa ne pensa di Greta Thunberg?

«E semplicemente fortissima, più di me. A 16 anni si è messa in testa di salvare il mondo. Una grande figata».

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA